(Di martedì 19 luglio 2022) Dopo la pubblicazione dei risultati delle2022 è tempo di bilanci. L'pubblica un approfondimento sugli allievi, ossia gli alunni che raggiungono almeno il livello 4 in Italiano e in Matematica e il livello B2 in entrambe ledi Inglese. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Studenti eccellenti nelle prove Invalsi: Valle d’Aosta al primo posto, ultime Campania e Calabria con il 5,2% - R_Ricci_INVALSI : RT @INVALSIopen: La capacità di promuovere e sostenere gli studenti che raggiungono ottimi risultati è uno degli indicatori dell'equità del… - CellamareSavina : RT @INVALSIopen: La capacità di promuovere e sostenere gli studenti che raggiungono ottimi risultati è uno degli indicatori dell'equità del… - MonopoliTimes : Monopoli, 85 studenti eccellenti: 49 diplomati con 100 e 36 anche con lode - INVALSIopen : La capacità di promuovere e sostenere gli studenti che raggiungono ottimi risultati è uno degli indicatori dell'equ… -

The Monopoli Times

... che ha consentito aglidi riappropriarsi degli spazi, della scuola intesa come ...essere stati all'altezza di affrontare con fiducia un esame tornato alla normalità con risultati, ...... potranno accedere a qualunque ateneo, e infatti, tra i maturi, alcuni si stanno già ...scolastico 2021/2022 in maniera straordinaria " ha commentato la dirigente Di Pietro " con 20... Monopoli, 85 studenti eccellenti: 49 diplomati con 100 e 36 anche con lode. I nomi PESCARA - “Sono 20 gli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, che hanno conseguito il massimo voto alla maturità e rappresentano ...Sabato 9 luglio 42 studenti e studentesse del Liceo Scientifico paritario Tirinnanzi di via Abruzzi, a legnano, hanno concluso gli esami di stato con un format “quasi” normale: due prove scritte, il c ...