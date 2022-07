Stasera in TV 19 luglio 2022: Mamma o papà? e Paolo Borsellino - I 57 giorni (Di martedì 19 luglio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 19 luglio 2022 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 19 luglio 2022: la programmazione La programmazione serale di martedì 19 luglio 2022 è ampia. Rai1 presenta Paolo Borsellino - I 57 giorni. Canale5, invece, offre la commedia Mamma o papà?, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Italia 1 propone una nuova puntata di Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Quanti avessero voglia di gustarsi un commedia divertente, ma datata, possono optare per Due padri di troppo su Twenty Seven oppure su 7 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 luglio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 19sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 19: la programmazione La programmazione serale di martedì 19è ampia. Rai1 presenta- I 57. Canale5, invece, offre la commedia?, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Italia 1 propone una nuova puntata di Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Quanti avessero voglia di gustarsi un commedia divertente, ma datata, possono optare per Due padri di troppo su Twenty Seven oppure su 7 ...

Pubblicità

teatrolafenice : ?? Quando a Venezia finì la peste nel luglio 1577, ci si promise per l'eternità un voto di luce contro l'oscurità d… - elisatoffoli : I concerti di Elisa previsti per stasera 10 luglio a Pistoia e per il 12 luglio a Bologna sono rimandati a causa de… - ParliamoDiNews : Mississippi Grind la trama del film su Rai Movie stasera 19 luglio #CATALOGHI #raimovie #19luglio - infoitcultura : Film stasera in TV da non perdere lunedì 18 luglio 2022 - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 18 Luglio 2022 -