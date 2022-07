Star Wars Andor: online un nuovo teaser trailer | Video (Di martedì 19 luglio 2022) Star Wars Andor. E’ online un nuovo teaser trailer della nuova serie tv di Disney+. Il primo episodio andrà in onda il 31 agosto 2022. E’ stato pubblicato online da Jason Ward e contiene alcune scene inedite. Il primo trailer era stato mostrato in occasione della Celebration 2022. Il progetto sarà composto da due stagioni Leggi su starwarsnews (Di martedì 19 luglio 2022). E’undella nuova serie tv di Disney+. Il primo episodio andrà in onda il 31 agosto 2022. E’ stato pubblicatoda Jason Ward e contiene alcune scene inedite. Il primoera stato mostrato in occasione della Celebration 2022. Il progetto sarà composto da due stagioni

Pubblicità

DisneyPlusIT : Qual è il vostro momento preferito di Anakin? Tutta la sua storia nell'universo Star Wars vi aspetta su #DisneyPlus… - livigniandrea : @Antigon84594285 @rubio_chef Ma Lei è imparentata con Yoda di Star Wars? Si dice ogni tre per due non due per tre.… - ParliamoDiNews : La nuova serie di Star Wars è la più costosa di sempre - NoSpoiler #StarWarsSkeletonCrew #StarWarsSkeletonCrewS01… - Latium_Yozora : @DocThomas @bravo_pupo Ps perchè i fumetti di star wars non li stampano più cartonati? - iCrewPlay : LEGO Star Wars The Skywalker Saga torna in vetta nel Regno Unito -