Stand up comedy e cinema alla Casa Internazionale delle donne

Terza settimana di appuntamenti per LaCasaChiama, la rassegna estiva di monologhi comici, proiezioni di documentari e cortometraggi al femminile della Casa Internazionale delle donne di Roma. Mercoledì 20 luglio bis di Stand up comedy a partire dalle ore 21, nel Giardino della Magnolia. Betta Cianchini, con il suo "L'insostenibile leggerezza di essere…stronza", porterà in scena una donna che non ha mai ricercato se stessa perché si basta e si avanza anche troppo; a seguire, sul palco della Casa, Francesca Romana Miceli Picardi proporrà "Elle come donna – cento st(R)ati di incastro lesbico", trenta minuti irriverenti, ironici, a tratti autobiografici, un "memorial" sulle lesbiche di ogni tempo. Giovedì 21 luglio, dalle ore 21, serata dedicata ai ...

