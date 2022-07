Stagione balneare, Energie Per Fiumicino: “Ancora carenti su sicurezza, sanità ed ordine pubblico” (Di martedì 19 luglio 2022) Fiumicino – La Stagione balneare ormai è entrata nel pieno, grazie alle temperature che si stanno registrando e grazie anche all’ospitalità delle nostre strutture ricettive. Infatti, come da tutti preannunciato, il turismo di prossimità sta crescendo, diventando un fattore importante per il tessuto socio-economico del nostro territorio. L’affluenza sempre maggiore di avventori nel periodo estivo sul territorio di Fiumicino e gli ultimi avvenimenti che si sono susseguiti sui nostri arenili (alcuni drammatici), dovrebbe far riflettere i nostri amministratori sulla necessità di rendere il territorio sempre più sicuro, sia sul versante ordine pubblico, che su quello della sicurezza sanitaria”. A dichiararlo, in una nota stampa, è il presidente del circolo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022)– Laormai è entrata nel pieno, grazie alle temperature che si stanno registrando e grazie anche all’ospitalità delle nostre strutture ricettive. Infatti, come da tutti preannunciato, il turismo di prossimità sta crescendo, diventando un fattore importante per il tessuto socio-economico del nostro territorio. L’affluenza sempre maggiore di avventori nel periodo estivo sul territorio die gli ultimi avvenimenti che si sono susseguiti sui nostri arenili (alcuni drammatici), dovrebbe far riflettere i nostri amministratori sulla necessità di rendere il territorio sempre più sicuro, sia sul versante, che su quello dellasanitaria”. A dichiararlo, in una nota stampa, è il presidente del circolo ...

