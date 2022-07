Sri Lanka: presidenziali, leader opposizione ritira candidatura (Di martedì 19 luglio 2022) Colombo, 19 lug. (Adnkronos) - Il principale leader dell'opposizione dello Sri Lanka Sajith Premadasa ha ritirato la propria candidatura alle elezioni presidenziali di domani a favore di un dissidente del partito al governo. Pochi minuti prima dell'apertura ufficiale delle candidature, Premadasa ha twittato che "per il bene superiore del mio paese che amo e delle persone a cui tengo" il suo partito sosterrà Dullas Alahapperuma per sostituire Gotabaya Rajapaksa, il presidente che si è dimesso la scorsa settimana. Sono tre i candidati designati dal parlamento per il voto di domani a scrutinio segreto: il presidente ad interim Ranil Wickremesinghe, l'ex ministro dell'Istruzione Dullas Alahapperuma, sostenuto dal principale partito di opposizione, e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Colombo, 19 lug. (Adnkronos) - Il principaledell'dello SriSajith Premadasa hato la propriaalle elezionidi domani a favore di un dissidente del partito al governo. Pochi minuti prima dell'apertura ufficiale delle candidature, Premadasa ha twittato che "per il bene superiore del mio paese che amo e delle persone a cui tengo" il suo partito sosterrà Dullas Alahapperuma per sostituire Gotabaya Rajapaksa, il presidente che si è dimesso la scorsa settimana. Sono tre i candidati designati dal parlamento per il voto di domani a scrutinio segreto: il presidente ad interim Ranil Wickremesinghe, l'ex ministro dell'Istruzione Dullas Alahapperuma, sostenuto dal principale partito di, e il ...

