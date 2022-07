Sport | Vezzali a Malagò | ' riforma frutto totale coinvolgimento tutte componenti incluso il Coni' **

(Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Rimango veramente stupita dalle dichiarazioni del presidenteal punto che credo non sia adeguatamente informato. Laè ildeldilesportive,il, oltre che della condivisione con le parti politiche, e proprio grazie a questo sforzo comune abbiamo evitato che il decreto sul lavoro sportivo, come originariamente concepito, mettesse in ginocchio dal primo gennaio 2023 il mondo dello sport". Lo ha dichiarato la Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del, Giovanni, al termine della Giunta svoltasi oggi ...

Ad esempio, con il progetto SPONC, in collaborazione proprio con il Dipartimento per lo e, per questo ringraziamo proprio il sottosegretario Valentina, lo coinvolge tanti ragazzi ... Queste sono le parole di Valentina, la quale si è espressa in merito alla costruzione di ... La sottosegretaria allo ha mostrato entusiasmo nel definire la situazione, rosea per i ... Valentina Vezzali: "Stupita dalle parole di Malagò, sul lavoro sportivo non è informato" Lo ha dichiarato la Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta svoltasi oggi ... (Adnkronos) – "Rimango veramente stupita dalle dichiarazioni del presidente Malagò al punto che credo non sia adeguatamente informato. La riforma è il frutto del totale coinvolgimento di tutte le comp ...