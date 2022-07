Spezia: chiesto Ampadu al Chelsea, Maggiore al Toro (Di martedì 19 luglio 2022) Lo Spezia ha chiesto il prestito di Ethan Ampadu al Chelsea. Il gallese di 21 anni, la scorsa stagione già in serie A al Venezia, è ritenuto un giocatore duttile in grado di ricoprire diversi ruoli ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Lohail prestito di Ethanal. Il gallese di 21 anni, la scorsa stagione già in serie A al Venezia, è ritenuto un giocatore duttile in grado di ricoprire diversi ruoli ...

Pubblicità

SportdelSud : ???? L'allenatore Davide Nicola ha chiesto l'ingaggio di Simone #Bastoni, tra i maggiori artefici della salvezza del… - TuttoSpezia : UFFICIALE lo spezia prende in prestito secco mattia caldara dal milan per rinforzare la difesa espressamente chiest… - sportli26181512 : Spezia, per la difesa c'è un giocatore del Chelsea: Nuovo obiettivo per lo Spezia. I liguri hanno chiesto al Chelse… - zazoomblog : Calciomercato Spezia: chiesto al Chelsea Ampadu - #Calciomercato #Spezia: #chiesto - tenniscrochet : @bertero_g Ho chiesto ad amici di Spezia , ti dirò ?? -