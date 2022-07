Spalletti saluta Dimaro: “Accoglienza fantastica, ci siamo sentiti come a casa” (Di martedì 19 luglio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni all’ufficio stampa della NICER al termine dell’ultimo allenamento del ritiro di Dimaro-Folgarida. Di seguito quanto evidenziato: “come giudico il ritiro? Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico. Ci siamo sentiti come a casa: l’Accoglienza del sindaco Lazzaroni con Tito e Riccardo Rosatti è stata speciale. La gente della Val di Sole e del Trentino ci ha trasferito entusiasmo e ci ha dato tanta disponibilità. Ci hanno messo a disposizione tutte le cose che ci volevano per trovare i watt necessari in modo da cominciare il campionato con il piede giusto“. Spalletti Dimaro Nella giornata di oggi il Napoli lascerà ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni all’ufficio stampa della NICER al termine dell’ultimo allenamento del ritiro di-Folgarida. Di seguito quanto evidenziato: “giudico il ritiro? Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico. Ci: l’del sindaco Lazzaroni con Tito e Riccardo Rosatti è stata speciale. La gente della Val di Sole e del Trentino ci ha trasferito entusiasmo e ci ha dato tanta disponibilità. Ci hanno messo a disposizione tutte le cose che ci volevano per trovare i watt necessari in modo da cominciare il campionato con il piede giusto“.Nella giornata di oggi il Napoli lascerà ...

