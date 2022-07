Spagna, uomo avvolto dalle fiamme sfugge all’incendio: ora è ricoverato con gravi ustioni – Il video (Di martedì 19 luglio 2022) Circola il video di un uomo che tenta di scappare dalle fiamme che hanno avvolto la sua scavatrice, vicino a Zamora, nella regione spagnola di Castilla y León colpita gravemente dagli incendi di questi giorni. Si tratta di Ángel Martín Arjona, secondo quanto riferisce il Guardian. Nel video, si vede l’uomo uscire dalle fiamme che divorano un campo con i vestiti completamente bruciati. Ángel Martín Arjona è stato inizialmente soccorso in un centro medico del luogo, dove è stato curato per gravi ustioni, e poi trasportato in elicottero all’ospedale Río Hortega di Valladolid. L’incendio ha causato l’evacuazione di oltre 6.000 persone. Si stima che finora le fiamme abbiano distrutto circa ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Circola ildi unche tenta di scappareche hannola sua scavatrice, vicino a Zamora, nella regione spagnola di Castilla y León colpita gravemente dagli incendi di questi giorni. Si tratta di Ángel Martín Arjona, secondo quanto riferisce il Guardian. Nel, si vede l’uscireche divorano un campo con i vestiti completamente bruciati. Ángel Martín Arjona è stato inizialmente soccorso in un centro medico del luogo, dove è stato curato per, e poi trasportato in elicottero all’ospedale Río Hortega di Valladolid. L’incendio ha causato l’evacuazione di oltre 6.000 persone. Si stima che finora leabbiano distrutto circa ...

