(Di martedì 19 luglio 2022) Roma. Occultavano la droga nei posti più impensabili (nelle sigarette, negli orologi, in luoghi calamitati) certi di non essere scoperti, cambiavano frequentemente i propri contatti telefonici per mettersi al sicuro dalle intercettazioni, insomma, un’attività distudiata nei minimi dettagli quella portata a galla dai Carabinieri e che vede agli8 persone. Ma i loro giochi adesso sono finiti. Infatti, su delega della Procura della Repubblica di Roma — Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere — hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, che dispone l’arresto nei confronti di 8 persone (5 in carcere e 3 aglidomiciliari con braccialetto elettronico), gravemente indiziate (ex art. 74 D.P.R. 309/90) di associazione ...

Spaccio a Primavalle: smantellata organizzazione criminale, 8 arresti (VIDEO e FOTO) Roma. Occultavano la droga nei posti più impensabili (nelle sigarette, negli orologi, in luoghi calamitati) certi di non essere scoperti, cambiavano frequentemente i propri contatti telefonici per met ...Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloROMA – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di ...