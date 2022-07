Sp Consulting, all’evento per la trasformazione della società in Spa presenti imprenditori e responsabili delle principali associazioni di categoria (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – La società di Sergio Puddu, tra i più giovani CEO della Sardegna, ha organizzato una serata speciale per celebrare l’importante cambio di asset societario Cagliari, 19/07/2022 – Grande successo per l’evento di celebrazione del cambio di asset societario per Sp Consulting, la società di consulenza fiscale di Sergio Puddu. Divenuta Spa, Sp Consulting, proprietaria del brand Fisco Solution, ha festeggiato l’importante traguardo con una serata alla quale hanno partecipato ospiti d’eccezione tra i quali Luca Silvestrone, Presidente di Confederimprese, Antonio Pirro, Agente Generale di Generali Assicurazioni, il Project Manager Mauro Nucci, il responsabile della società di comunicazione Sniper Umberto Goveani e i rappresentanti del mondo dello sport Pasquale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladi Sergio Puddu, tra i più giovani CEOSardegna, ha organizzato una serata speciale per celebrare l’importante cambio di asset societario Cagliari, 19/07/2022 – Grande successo per l’evento di celebrazione del cambio di asset societario per Sp, ladi consulenza fiscale di Sergio Puddu. Divenuta Spa, Sp, proprietaria del brand Fisco Solution, ha festeggiato l’importante traguardo con una serata alla quale hanno partecipato ospiti d’eccezione tra i quali Luca Silvestrone, Presidente di Confederimprese, Antonio Pirro, Agente Generale di Generali Assicurazioni, il Project Manager Mauro Nucci, il responsabiledi comunicazione Sniper Umberto Goveani e i rappresentanti del mondo dello sport Pasquale ...

