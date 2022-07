Soundreef non replica. Blandini (SIAE): "D'Atri surreale, ha paura del confronto? È inaccettabile che avveleni i pozzi" (Di martedì 19 luglio 2022) Soundreef ci ha comunicato di non voler dare risposta alla proposta di SIAE relativa ai diritti d'autore per la musica d'ambiente: ne prendiamo atto. SIAE, per voce del suo direttore generale Blandini, replica: "Ma non era D'Atri ad aver fatto della mercato e della liberalizzazione il proprio mantra?"... Leggi su dday (Di martedì 19 luglio 2022)ci ha comunicato di non voler dare risposta alla proposta direlativa ai diritti d'autore per la musica d'ambiente: ne prendiamo atto., per voce del suo direttore generale: "Ma non era D'ad aver fatto della mercato e della liberalizzazione il proprio mantra?"...

