Sondaggi elettorali Swg, il 50% vorrebbe che il governo Draghi rimanesse in carica (Di martedì 19 luglio 2022) L'argomento della settimana è la crisi di governo. Sia le intenzioni di voto che, soprattutto, le prime domande degli ultimi Sondaggi elettorali di Swg risentono o parlano di questa. A livello di consenso dei partiti per ora non si scorge un cambiamento nel trend che contraddistingue gli ultimi mesi: i primi due, Pd e Fratelli d'Italia, risultano ancora in aumento, rispettivamente del 0,4% e del 0,3% e giungono al 22,1% e al 23,8%. A farne le spese sono Lega e Movimento 5 Stelle, al solito. In particolare il primo, considerando che il partito di Salvini finisce al proprio minimo da molti anni, il 14%, lasciando sul terreno ben mezzo punto. La formazione di Conte, invece, perde lo 0,3% ed è ora all'11,2%. Brutte notizie anche per Forza Italia, che arretra dal 7,8% al 7,4%, e per Azione e +Europa che scendono ...

