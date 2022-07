Solo un italiano su tre vuole il voto anticipato. E il M5s perde consensi

(Di martedì 19 luglio 2022) Un sondaggio presentato oggi da La Stampa fotografa l'Italia che osserva questa crisi di governo.unsu treile tra questi ci sono principalmente gli elettori di Fratelli d'Italia e della Lega, con il primo favorito dai sondaggi. Il 30,8 per cento degli italiani preferirebbe andare al, mentre il 52,9 per cento vorrebbe mantenere intatto l'attuale assetto governativo, di cui il 36,3 per cento senza i 5 stelle, l'8,9 per cento con la stessa maggioranza, mentre il 7,7 per cento con l'appoggio esterno dei pentastellati. I numeri descrivono bene l'abisso che separa le scelte del M5s dalla pancia del paese. Il 62,6 per cento degli italiani ritiene che i grillini abbiano sbagliato a provocare questa crisi, diversamente ...

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Un paradosso solo italiano. #ElezioniSubito - smenichini : @CarloCalenda Con tutto il rispetto, senza entrare nel merito che non mi compete: sulla linea “così o ciccia” prend… - CarloCalenda : #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presied… - ALFO100897 : 3/3 ...perversamente, proseguite nel vostro inqualificabile 'percorso'. Mi dica #Boschi quanto sopra esposto rientr… - sportli26181512 : Fiorentina, Aquilani richiama tre giovani dal ritiro di Moena: restano solo Favasuli, Pierozzi e Bianco: Dopo una s… -

La Stampa

Il 30 per cento degli elettori tornerebbe alle urne, il 52 per cento vorrebbe che Draghi restasse al governo. Il premier dimissionario acquista consensi mentre Conte perde gradimento. E tra chi ...Al momento non è disponibile tramite lo store, ma è possibile installare il file APK . Da ... In India sarà invece disponibileGoogle Pay. Gli utenti che vogliono testare la nuova app (... Governo, solo un italiano su tre vuole il voto anticipato Il 30 per cento degli elettori tornerebbe alle urne, il 52 per cento vorrebbe che Draghi restasse al governo. Il premier dimissionario acquista consensi mentre Conte perde gradimento. E tra chi appogg ...Simone Fontecchio agli Utah Jazz, manca solo l'ufficialità. C'è già infatti l'accordo per un biennale da circa 6 milioni di euro all'ala ex Baskonia, pronto a raggiungere Gallinari e Banchero e a dive ...