Solbakken-Napoli | firma a sorpresa? L’ha fatto oggi pomeriggio?

Pubblicità

Nicola20883874 : #ULTIMAORA #Napoli #Solbakken avvistato a Villa Stuart, questa notizia ha del clamoroso?? - mufcesque : RT @HabemusPampa: Solbakken è del Napoli - Emilio45239866 : @virgini22338959 Solbakken a Villa Stuart. Da Roma rivelano: 'Operazione segreta del Napoli, potrebbe aver già firmato!' Cit: Area Napoli - Matador_7_ : RT @napolista: Il Tempo: Solbakken a Villa Stuart, visite mediche per il Napoli Il quotidiano romano scrive che la società di De Laurentii… - Fabio80121144 : RT @HabemusPampa: Solbakken è del Napoli -

Roma econtinuano il testa a testa per, i giallorossi preparano l'affondo.Nessuno si aspettava di arrivare a questo punto senza un contratto firmato, ilnon si ... E, a cui la Roma ha pagato il volo privato per venire a trattare il contratto, è un'opzione ...Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt, è stato avvistato a Roma, dove è arrivato con un volo privato come già successo lo scorso 3 luglio. Il classe '98 si è diretto a Villa Stuart, prima di ripart ...Il giocatore norvegese in gran segreto si è recato a Villa Stuart per sostenere delle visite mediche. Ola Solbakken nella giornata di oggi è stato avvistato oggi a Roma, dove è arrivato con un volo pr ...