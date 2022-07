Solbakken avvistato a Villa Stuart, firma col Napoli alle porte? (Di martedì 19 luglio 2022) L’attaccante norvegese è sbarcato in Italia Il quotidiano “Il Tempo” rivela le ultime Ola Solbakken. L’attaccante del Bodo/Glimt è stato avvistato oggi a Roma e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 luglio 2022) L’attaccante norvegese è sbarcato in Italia Il quotidiano “Il Tempo” rivela le ultime Ola. L’attaccante del Bodo/Glimt è statooggi a Roma e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

CalcioOggi : Il Tempo - Il Napoli soffia Solbakken alla Roma? Il norvegese avvistato a Villa Stuart - Tutto Napoli - VittoriaColonn2 : A qualcuno risulta? - Antonio46863622 : Mi arrivano conferme sul fatto che #solbakken sia stato avvistato a Villa Stuart. Per ora non so nulla di più . - 100x100Napoli : #Solbakken avvistato a #Roma. - Cri44598806 : Avvistato #solbakken a Villa Stuart ???????? @GennyDelVe @Antonio46863622 @DiMarzio @mirkocalemme @CalcioNapoli24 -