Social bonus, il decreto attuativo: cos’è, come funziona e come richiederlo (Di martedì 19 luglio 2022) Entrerà in vigore il prossimo 29 luglio il decreto ministeriale del 23 febbraio scorso numero 89 attuativo del cosiddetto “Social bonus” introdotto nel 2017 dal Codice del terzo settore. La misura consiste in un credito d’imposta riconosciuto ad imprese e persone fisiche, a fronte delle erogazioni liberali destinate a finanziare gli enti del Terzo settore, impegnati in progetti di recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. Il D.M. dal titolo “Regolamento concernente le modalità di attuazione del Social bonus” si preoccupa di definire le modalità di fruizione del credito d’imposta, la procedura per l’accreditamento dei progetti finanziabili, oltre agli obblighi di trasparenza e pubblicità in capo agli enti beneficiari delle ... Leggi su leggioggi (Di martedì 19 luglio 2022) Entrerà in vigore il prossimo 29 luglio ilministeriale del 23 febbraio scorso numero 89del cosiddetto “” introdotto nel 2017 dal Codice del terzo settore. La misura consiste in un credito d’imposta riconosciuto ad imprese e persone fisiche, a fronte delle erogazioni liberali destinate a finanziare gli enti del Terzo settore, impegnati in progetti di recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. Il D.M. dal titolo “Regolamento concernente le modalità di attuazione del” si preoccupa di definire le modalità di fruizione del credito d’imposta, la procedura per l’accreditamento dei progetti finanziabili, oltre agli obblighi di trasparenza e pubblicità in capo agli enti beneficiari delle ...

