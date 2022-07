Sky – Napoli vuole chiudere per Simeone, Petagna al Monza (Di martedì 19 luglio 2022) Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che fa sul serio per Giovanni Simeone del Verona, sarà il sostituto di Petagna. Il giocatore argentino è stato da tempo individuato per prendere il posto dell’attaccante ex Spal seguito dal Monza di Galliani. È un Napoli molto attivo sul mercato, nonostante la quantità di critiche che stanno piovendo su De Laurentiis dopo il mancato acquisto di Paulo Dybala. Il club azzurro ha annunciato ieri Leo Ostigard e vuole chiudere per Kim del Fenerbahce. Simeone al Napoli: gli aggiornamenti Intanto si va avanti per il ruolo di vice Osimhen. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky nelle “prossime ore sono attesi sviluppi, che potrebbero causare l’accelerata anche ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 luglio 2022) Ultime notizie di calciomercato per ilche fa sul serio per Giovannidel Verona, sarà il sostituto di. Il giocatore argentino è stato da tempo individuato per prendere il posto dell’attaccante ex Spal seguito daldi Galliani. È unmolto attivo sul mercato, nonostante la quantità di critiche che stanno piovendo su De Laurentiis dopo il mancato acquisto di Paulo Dybala. Il club azzurro ha annunciato ieri Leo Ostigard eper Kim del Fenerbahce.al: gli aggiornamenti Intanto si va avanti per il ruolo di vice Osimhen. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky nelle “prossime ore sono attesi sviluppi, che potrebbero causare l’accelerata anche ...

Pubblicità

andreasky_sky : @Edo__1927 25 punti sotto il Napoli perchè non dici che per ben 13 partite sono stati sospesi 13 arbitri? Fatte du conti..... - napolipiucom : Sky - Napoli vuole chiudere per Simeone, Petagna al Monza #CalcioNapoli #napoli #Simeone #ForzaNapoliSempre… - SkyTG24 : Assaltavano bancomat in Alta Irpinia, tre arresti - SkyTG24 : Rapinarono sala scommesse in Irpinia, presi autori del colpo - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Simeone primo obiettivo per l'attacco del Napoli, si lavora per trovare un'intesa -