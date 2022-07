Sky – Inter, niente da fare per Bremer: il Torino ha accettato l’offerta della Juventus (Di martedì 19 luglio 2022) niente Inter per Gleison Bremer Secondo colpo di mercato sfumato in due giorni per l’Inter che dopo Paulo Dybala perde anche Gleison Bremer. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti il Torino ha accettato l’offerta della Juventus: 40 milioni di parte fissa più 7 di bonus. Superata dunque l’offerta dell’Inter che nelle ultime ore era arrivata ad offrire 30 milioni più bonus più il cartellino di Casadei. Ora il club bianconero dovrà trattare con gli agenti del brasiliano per trovare un accordo sulla durata e sull’ingaggio. L'articolo <cite>Sky</cite> – Inter, niente da fare per Bremer: il ... Leggi su intermagazine (Di martedì 19 luglio 2022)per GleisonSecondo colpo di mercato sfumato in due giorni per l’che dopo Paulo Dybala perde anche Gleison. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti ilha: 40 milioni di parte fissa più 7 di bonus. Superata dunquedell’che nelle ultime ore era arrivata ad offrire 30 milioni più bonus più il cartellino di Casadei. Ora il club bianconero dovrà trattare con gli agenti del brasiliano per trovare un accordo sulla durata e sull’ingaggio. L'articolo Sky –daper: il ...

FcInterNewsit : Sky - Inter, Milenkovic prima alternativa se non si chiude con Bremer - jxdedcoco : RT @La_Bianconera: ?? È FATTA: #BREMER SARÀ BIANCONERO! Superata l'Inter! Accordo raggiunto tra #Juve e #Torino, accettata l'offerta di 40ml… - Tiarossi2 : RT @La_Bianconera: ?? È FATTA: #BREMER SARÀ BIANCONERO! Superata l'Inter! Accordo raggiunto tra #Juve e #Torino, accettata l'offerta di 40ml… - Giovann14793883 : RT @giuseppeJ1306: @DiMarzio @TorinoFC_1906 @juventusfc Tutto bene a Sky Inter Gianlù - danielecatgiu11 : @AlfredoPedulla Bremer all'Inter, ah no?????? quanto sei scarso, infatti lavori per Sportitalia o come si chiama, mica… -