Sindaca di Terracina arrestata | nel 2020 Meloni la lanciava così | “Persona onesta | con questa classe dirigente non dobbiamo temere niente”

"Noi, con una classe dirigente all'altezza del popolo che rappresenta e all'altezza della storia che rivendica, non dobbiamo temere niente". Sono le parole pronunciate dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel settembre del 2020 dal palco di Borgo Hermada, a Terracina. L'occasione è il comizio elettorale per sostenere la candidata di FdI, Roberta Tintari, che è stata arrestata martedì nell'ambito di un'operazione dei carabinieri con l'accusa di corruzione. "Ci dovete aiutare a dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso, a dimostrare che c'è gente che fa politica e che vive la politica non come forma di arricchimento Personale ma come una forma di missione per la sua gente", diceva Giorgia Meloni.

