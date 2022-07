Simeone ad un passo | sarà il vice Osimhen

Pubblicità

FJack02 : @GianmarcoGio Dando Kim ad un passo... Quali saranno i prossimi movimenti? Simeone quando esce Petagna e Deulofeu q… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Calciomercato Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che sono ad un passo dalla #Juventus Arnautovic Berardi… - FraLauricella : RT @FraLauricella: @PietroSalvatori #Calciomercato Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che sono ad un passo dalla #Juventus A… - tuttosulnapoli : ???? Broja #Napoli, affare saltato! Firma a un passo con il #WestHam. L’attaccante di proprietà del #Chelsea è a un p… - vecchiorottame : #DeMaggio sostiene che #Spalletti e #Giuntoli stiano pressando #Petagna per convincerlo a restare al @sscnapoli, no… -

Inviato a Dimaro - FOlgarida Kim Min - jae ha fatto un altronella direzione del Napoli. Il Rennes e Francois Pinault, il proprietario del club transalpino,... Giovanni. Affare in ...A questi si aggiungono quelli che, per alcuni, sono veri e propri rimpianti di mercato (... Il capitano rossoblù è ormai a undall'addio, dopo la rottura coi tifosi e il silenzio ...C'è una operazione che va formalizzata quando Petagna andrà al Monza: Simeone. Affare in dirittura d'arrivo, con Giovanni che ha già l'accordo con il ds Giuntoli, con la benedizione di papà Diego, il ...Inviato a Dimaro-FOlgarida Kim Min-jae ha fatto un altro passo nella direzione del Napoli. Il Rennes e François Pinault, il proprietario del club transalpino, a capo - tra ...