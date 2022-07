Silvio Orlando: «Mentre recito non sono felice. Si alternano noia infernale e stress insostenibile» (Di martedì 19 luglio 2022) La Repubblica intervista Silvio Orlando. Parla del rapporto con la moglie. «Mia moglie è una presenza fondamentale. Ho passato la prima fase della vita in apnea, volevo fare tante cose e non riuscivo. Lei mi ha insegnato a respirare». Ne “Il sol dell’avvenire” è tornato a lavorare con Nanni Moretti. «Dal Caimano non lavoravo più con Nanni. Sentivo che per tutti e due era importante mettere un altro piccolo pezzo di vita insieme. Ho trovato un Nanni per me inedito: pieno di voglia, felice e tranquillo. Poi ha quei momenti suoi che conosciamo e ne hanno creato la leggenda… ma prevale il buonumore». Il set di “Il caimano” com’era? «C’era un’angoscia che accompagnava le riprese, lui sentiva di essere solo con cinquanta persone che cercavano di distruggere il suo film, e tu facevi parte delle cinquanta. Negli anni ho sempre pensato: se mi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) La Repubblica intervista. Parla del rapporto con la moglie. «Mia moglie è una presenza fondamentale. Ho passato la prima fase della vita in apnea, volevo fare tante cose e non riuscivo. Lei mi ha insegnato a respirare». Ne “Il sol dell’avvenire” è tornato a lavorare con Nanni Moretti. «Dal Caimano non lavoravo più con Nanni. Sentivo che per tutti e due era importante mettere un altro piccolo pezzo di vita insieme. Ho trovato un Nanni per me inedito: pieno di voglia,e tranquillo. Poi ha quei momenti suoi che conosciamo e ne hanno creato la leggenda… ma prevale il buonumore». Il set di “Il caimano” com’era? «C’era un’angoscia che accompagnava le riprese, lui sentiva di essere solo con cinquanta persone che cercavano di distruggere il suo film, e tu facevi parte delle cinquanta. Negli anni ho sempre pensato: se mi ...

