Sicurezza in Montagna, super lavoro per le squadre di soccorso sulle montagne abruzzesi (Di martedì 19 luglio 2022) L'Aquila - Sono stati due giorni movimentati per le squadre abruzzesi del soccorso Alpino e Speleologico, impegnate in sette interventi tra domenica e lunedì. Il primo in ordine cronologico ha riguardato il soccorso di uno skyrunner rimasto bloccato su un salto di roccia in un canale di Monte Aquila, sul Gran Sasso. Le squadre di terra della stazione di L'Aquila, avvisate dai colleghi di Teramo, sono intervenuti, hanno recuperato lo skyrunner che oltre alla paura, lamentava dei dolori alle articolazioni. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di L'Aquila. Il secondo intervento è stato operato sempre dalle squadre di terra del soccorso Alpino e Speleologico per recuperare alle Gole di Celano un anziano di 86 anni, che a causa della stanchezza non riusciva a proseguire ...

