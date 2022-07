Si parla solo di loro, la nuova coppia della tv: lui è più giovane di 20 anni (Di martedì 19 luglio 2022) La famosa showgirl ha ritrovato l’amore accanto ad un fidanzato più giovane: tutti ne parlano, ecco chi è la nuova coppia! Da alcuni anni a questa parte, le storie d’amore che vedono protagonisti una donna più avanti con l’età rispetto al proprio uomo si sono moltiplicate. Se fino a pochi decenni fa nessuno obiettava nulla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 19 luglio 2022) La famosa showgirl ha ritrovato l’amore accanto ad un fidanzato più: tutti neno, ecco chi è la! Da alcunia questa parte, le storie d’amore che vedono protagonisti una donna più avanti con l’età rispetto al proprio uomo si sono moltiplicate. Se fino a pochi decenni fa nessuno obiettava nulla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Pubblicità

AlexBazzaro : Da leggere. Non solo perché parla di #Burioni che offende una donna disabile, ma perché spiega come si è arrivati a… - RaiTre : Il cambiamento climatico e gli eventi climatici estremi rappresentano la maggiore minaccia del pianeta. Non si parl… - P101Ventures : Finanziamenti #startup italiane:+46,5% rispetto allo primo semestre 2021. «Risultati positivi – commenta Andrea Di… - PintoSH7 : @HeyMiChiamoCiao @Azzurra47097501 @MaQualeFrizione si parla di 15/20, cifra ridicola rispetto al valore del giocato… - eeurus_ : @TEAP0TSB3RRIES assolutamente, lei è bravissima! purtroppo la gente parla solo per dare aria alla bocca -