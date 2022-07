Shock Haller: il bomber del Borussia ha un tumore ai testicoli (Di martedì 19 luglio 2022) Sebastien Haller, attaccante appena acquistato dal Borussia Dortmund per 31 milioni proveniente dall'Ajax, deve fermarsi per un tumore ai testicoli. Il 28enne franco-ivoriano, come ha reso noto il club tedesco, ha dovuto lasciare il ritiro in... Leggi su europa.today (Di martedì 19 luglio 2022) Sebastien, attaccante appena acquistato dalDortmund per 31 milioni proveniente dall'Ajax, deve fermarsi per unai. Il 28enne franco-ivoriano, come ha reso noto il club tedesco, ha dovuto lasciare il ritiro in...

