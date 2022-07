Shakira e Piqué, rapporti tesi per la separazione: lei vuole portare i figli in Florida (Di martedì 19 luglio 2022) La separazione tra Shakira e Piqué si fa sempre più turbolenta. Il mese scorso la cantante e il calciatore hanno confermato la fine della loro relazione e da quel momento si sono rincorsi gossip sul ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Latrasi fa sempre più turbolenta. Il mese scorso la cantante e il calciatore hanno confermato la fine della loro relazione e da quel momento si sono rincorsi gossip sul ...

Pubblicità

leggoit : #Shakira e Piqué, rapporti tesi per la #separazione: lei vuole portare i figli in Florida - ParliamoDiNews : Shakira e Piquè, rapporti tesi: lui rifiuta l`accordo per la separazione | Intrattenimento #gerardpiqu #shakira… - BITCHYFit : Shakira, Piqué dice no all’accordo di separazione: cosa c’è dietro - oggisettimanale : Tra enormi debiti e discussioni sulla custodia dei figli, prosegue uno dei divorzi più commentati degli ultimi mesi… - Novella_2000 : Piqué rifiuta l'accordo di separazione multimilionario offerto da Shakira: tutti i dettagli -