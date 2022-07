Sgarbo di Draghi al centrodestra | vede Letta e poi va da Mattarella Sconcerto di Lega e Forza Italia

(Di martedì 19 luglio 2022) Un’ora circa di faccia a faccia a Palazzo Chigi quello avuto in mattinata da Enricocon Mario. Un incontro, specificano fonti di Palazzo Chigi, avvenuto su richiesta del segretario dem. Ma un incontro irrituale che ha irritato non poco gli altri partner di governo, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Riuniti a loro volta a Roma a Villa Grande con Maurizio Lupi (Noi con l’) e Lorenzo Cesa (Udc). LodiIldi governo ha espresso “perché il presidente Marioha ricevuto il segretario del Pd e non i leader degli altri partiti della maggioranza, dopo che, peraltro, era stata chiesta una verifica politica”. Unopolitico che ...

