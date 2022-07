Sgarbo del Napoli alla Roma | ha già svolto le visite mediche!

(Di martedì 19 luglio 2022) Solbakken, obiettivo da tempo registrato nel mirino della, sembra aver cambiato destinazione arrivando ad un altro club di A: il. Colpo a sorpresa dunque per i partenopei, inflitto proprio ai danni dei capitolini, per il norvegese che ha materialmente fatto impazzire i giallorossi nel quadruplo confronto di quest’anno in Conference League con il suo Bodo Glimt. SolbakkenA riferire della trattativa e dellemediche svolte dall’estroso norvegese è Il Tempo, il quale riporta: “Dietro il viaggio del norvegese c’è infatti il, che come il club di Friedkin si appoggia spessoclinicana di Monte Mario per curare i suoi tesserati. Solbakken sta facendo i conti con una lussazione...

Pubblicità

ariolele : RT @GiancarloDeRisi: Vertice del centrodestra di governo: sorpresa e costernazione. L'incontro Letta-Draghi su iniziativa di Draghi viene c… - lori_gianna : RT @GiancarloDeRisi: Vertice del centrodestra di governo: sorpresa e costernazione. L'incontro Letta-Draghi su iniziativa di Draghi viene c… - samuele26572 : RT @Michele_Arnese: 'Dopo il passaggio alla Camera Draghi potrebbe prendere subito la via del Colle per rassegnare le dimissioni, questa vo… - loriana34406751 : @mariolavia Giusto!... Considerando sgarbo e provocazione di @EnricoLetta nel Recarsi da Draghi nel confronto 0'de… - Alessan42726421 : @Brozosnitch @_ElPrincipe22 ma quale sgarbo che dopo ciò che è successo siete gli zimbelli del mercato -

Secolo d'Italia

Dopo che il PD è uscito pesto dal referendum2016 e in generale dall'esperimento della third ... Una pace confortante, arrivata dopo anni in cui PD e M5S si erano fatti più di uno, a livello ......Draghi viene erroneamente riportata la firmasindaco Lagalla : si ribadisce che il sindaco non ha firmato alcun documento ". Una truffa congegnata Errori di classificazione Qualche "" ... Sgarbo di Draghi al centrodestra: vede Letta e poi va da Mattarella. Sconcerto di Lega e Forza Italia La Juventus è pronta a beffare l'Inter per Bremer, e non è finita qui: i bianconeri preparano un altro colpo ai danni dei nerazzurri ...Uno sgarbo politico che di fatto accredita il Pd come interlocutore unico del governo in crisi. Però poi sempre la stessa stampa avverte che se si andasse a votare stravincerebbe chi sta all’opposizio ...