Serena Mollicone, la sorella Consuelo dopo la sentenza: "E' viva e aspettiamo giustizia"

La sorella di Serena Mollicone, Consuelo, e la cugina della 18enne di Arce uccisa il primo giugno 2001, Gaia Fraioli, sono intervenute nella puntata del 18 luglio di Estate in Diretta. Lo scorso venerdì è giunta dopo 21 anni la sentenza della Corte d'Assise di Cassino, nell'ambito del processo sull'omicidio di Serena ed al termine della quale tutti e cinque gli imputati, compresi i Mottola, sono stati assolti.

Serena Mollicone, la sorella e la cugina intervengono dopo la sentenza

Consuelo Mollicone era ovviamente presente in aula il giorno in cui tutti gli imputati per l'omicidio della sorella Serena sono stati ...

