Separazione Totti - Blasi | interviene anche Lory Del Santo | Ecco cosa succederà

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 19 luglio 2022) Il tormentone Ilary -non la smette di tenere banco sui giornali e in televisione. Ultimamente, infatti, ha detto la suaDel. Le sue dichiarazioni a “Nonpiù”, oltretutto, sono state davvero incredibili Lafra l’ex letterina di "Passaparola" e il campione del mondo ha suscitato un clamore tale da essere la notizia principale su quasi tutti i giornali. Sul web, poi, i commenti che riguardano questa faccenda sono davvero innumerevoli. Sui vari social network, infatti, nessuno si è risparmiato dal dire la propria sull’accaduto. Fra questi, oltretutto,diversi volti noti dello spettacolo. Alba Parietti, ad esempio, ha chiesto a più riprese di concedere la dovuta privacy alla ex coppia che in questi momenti, naturalmente, ...