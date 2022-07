Senza governo sale lo spread, quanto pesa l’instabilità di una crisi (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – La crisi di governo sta per vivere il suo passaggio decisivo, con le comunicazioni del premier Mario Draghi al Senato e alla Camera di mercoledì e il conseguente voto di fiducia, e restano accesi i riflettori sulla reazione dei mercati. Due i parametri da monitorare, l’andamento di Piazza Affari in relazione alle altre Borse europee, e l’andamento dello spread, il differenziale tra il Btp decennale e l’omologo Bund tedesco. Il fattore che più li influenza, in passaggi come quello che si sta vivendo in queste ore, è l’instabilità politica. E’ l’incertezza a determinare storicamente le fasi di maggiore fibrillazione finanziaria, aprendo varchi in cui si infila la speculazione. Un’analisi di Gabriel Debach, market analyst di eToro, mette in fila i dati che descrivono il rapporto tra la durata dei governi ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladista per vivere il suo passaggio decisivo, con le comunicazioni del premier Mario Draghi al Senato e alla Camera di mercoledì e il conseguente voto di fiducia, e restano accesi i riflettori sulla reazione dei mercati. Due i parametri da monitorare, l’andamento di Piazza Affari in relazione alle altre Borse europee, e l’andamento dello, il differenziale tra il Btp decennale e l’omologo Bund tedesco. Il fattore che più li influenza, in passaggi come quello che si sta vivendo in queste ore, èpolitica. E’ l’incertezza a determinare storicamente le fasi di maggiore fibrillazione finanziaria, aprendo varchi in cui si infila la speculazione. Un’analisi di Gabriel Debach, market analyst di eToro, mette in fila i dati che descrivono il rapporto tra la durata dei governi ...

