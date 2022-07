Sei Sorelle, Anticipazioni Puntate 1-5 Agosto 2022: Salvador Finge Di Avere Una Donna! (Di martedì 19 luglio 2022) Sei Sorelle, trama Puntate dall’1 al 5 Agosto 2022: Elisa continua a cercare di conquistare Salvador, così quest’ultimo corre ai ripari insieme a Diana e Finge di Avere un’altra donna nella sua vita… Sei Sorelle va avanti con le vicende delle Silva sempre al centro dell’attenzione. In particolar modo, nel corso della settimana dall’1 al 5 Agosto 2022, Salvador sarà al centro dell’attenzione. Infatti, deciderà di organizzare un piano, aiutato da Diana, per allontanare definitivamente Elisa da lui. Per farlo avrà bisogno di Fingere di essere innamorato di un’altra donna. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei Sorelle: dove ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 19 luglio 2022) Sei, tramadall’1 al 5: Elisa continua a cercare di conquistare, così quest’ultimo corre ai ripari insieme a Diana ediun’altra donna nella sua vita… Seiva avanti con le vicende delle Silva sempre al centro dell’attenzione. In particolar modo, nel corso della settimana dall’1 al 5sarà al centro dell’attenzione. Infatti, deciderà di organizzare un piano, aiutato da Diana, per allontanare definitivamente Elisa da lui. Per farlo avrà bisogno dire di essere innamorato di un’altra donna. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove ...

