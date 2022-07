Sei sorelle, anticipazioni 20 luglio 2022: Rodolfo maltratta Blanca (Di martedì 19 luglio 2022) Nella puntata Sei sorelle in onda il 20 luglio 2022, Rodolfo mostrerà un lato di sé completamente inedito. L'uomo, sempre più insofferente per l'approssimarsi del matrimonio con Blanca, finirà per sfogare la sua rabbia sulla Silva trattandola male. Nel frattempo, Francisca si preparerà a cogliere la sua grande occasione di diventare una grande cantante famosa in tutto il mondo. Puntata Sei sorelle 20 luglio 2022: Rodolfo si comporta in modo diverso Zia Adolfina ha riaccompagnato a casa Elisa dopo la sua fuga ed ha deciso di rimanere a vivere a villa Silva per stare vicino alle nipoti ed aiutarle a fronteggiare il perfido zio Ricardo. La sua presenza, però, con il passare del tempo diventerà sempre più ingombrante ed asfissiante e le ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 luglio 2022) Nella puntata Seiin onda il 20mostrerà un lato di sé completamente inedito. L'uomo, sempre più insofferente per l'approssimarsi del matrimonio con, finirà per sfogare la sua rabbia sulla Silva trattandola male. Nel frattempo, Francisca si preparerà a cogliere la sua grande occasione di diventare una grande cantante famosa in tutto il mondo. Puntata Sei20si comporta in modo diverso Zia Adolfina ha riaccompagnato a casa Elisa dopo la sua fuga ed ha deciso di rimanere a vivere a villa Silva per stare vicino alle nipoti ed aiutarle a fronteggiare il perfido zio Ricardo. La sua presenza, però, con il passare del tempo diventerà sempre più ingombrante ed asfissiante e le ...

Pubblicità

AlexGadeaOff_IT : Cristóbal e Blanca s'incontrano per qualche istante a casa Loygorri... Appuntamento alle ore 16:00 su Rai Uno con… - selishardliquor : RT @Iperborea_: Non so se reggerò per sette mesi con il primo blocco costantemente occupato dalla famiglia Maradona, le sorelle che arriver… - francescomila18 : RT @M49liberorso: @SimoPillon Ma sei contro le sorelle ? - FabioRocco86 : RT @M49liberorso: @SimoPillon Ma sei contro le sorelle ? - zazoomblog : Anticipazioni Sei Sorelle la puntata di oggi 19 Luglio - #Anticipazioni #Sorelle #puntata -