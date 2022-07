Scoperta la causa principale della sclerosi multipla? Potrebbe essere il virus della mononucleosi – Lo studio (Di martedì 19 luglio 2022) Il primo articolo che suggerisce un collegamento tra l’Epstein-Barr virus (EBV), che causa la mononucleosi, e la sclerosi multipla (SM) è apparso a gennaio su Science. Lo scorso 16 luglio è stato pubblicato su Signal Transduction and Targeted Therapy (rivista satellite di Nature) un commentary molto positivo dell’articolo, ma non senza evidenziarne i limiti. Contrarre il virus della mononucleosi non significa necessariamente sviluppare la SM, non di meno conoscendo il patogeno è possibile sviluppare un vaccino per prevenirla. La casa farmaceutica Moderna ne ha portato uno a mRNA nella prima fase di sperimentazione nel maggio scorso. Restano ancora diversi problemi. Infatti l’origine della SM è ancora ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Il primo articolo che suggerisce un collegamento tra l’Epstein-Barr(EBV), chela, e la(SM) è apparso a gennaio su Science. Lo scorso 16 luglio è stato pubblicato su Signal Transduction and Targeted Therapy (rivista satellite di Nature) un commentary molto positivo dell’articolo, ma non senza evidenziarne i limiti. Contrarre ilnon significa necessariamente sviluppare la SM, non di meno conoscendo il patogeno è possibile sviluppare un vaccino per prevenirla. La casa farmaceutica Moderna ne ha portato uno a mRNA nella prima fase di sperimentazione nel maggio scorso. Restano ancora diversi problemi. Infatti l’origineSM è ancora ...

