Scomparsa Adriano Pacifico | i sospetti della madre | “Si è contraddetto” | Arriva una nuova segnalazione

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 19 luglio 2022) La mamma di, scomparso ormai da otto giorni, è quanto mai determinata a scoprire la verità su suo figlio, tanto da aver già avviato un’indagine privata assieme al suo compagno Antonio e all’altra figlia, Jessica. Proprio questa mossa ha destato dal torpore la polizia francese, dato che è emerso l’utilizzo di un bancomat a circa 50 km dal punto in cuiaveva detto di trovarsi a sua. Grazia Mansueto sottolinea al quotidiano torinese La Stampa di aver sentito l’ultima volta suo figlio lo scorso 11 luglio.è un viaggiatore, anzi un ‘wanderlust’, come si definiscono oggi i giovani che decidono di partire alla scoperta del mondo, ognuno per un proprio motivo. Nel caso di, lo spingeva la ricercapace dei ...