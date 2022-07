Scienza, una pompa elastica come cuore: i robot sono sempre più umani (Di martedì 19 luglio 2022) Una pompa gommosa e deformabile in grado di fornire ai soft robot un sistema circolatorio, imitando in effetti la biologia degli animali, e’ stata azionata sfruttando forze idrodinamiche e magnetiche. I risultati, pubblicati sui Proceedings of the National Academy of Sciences, sono giunti da una collaborazione tra la Cornell University e lo U.S. Army Research Laboratory. “Queste pompe morbide distribuite funzionano in modo molto piu’ simile ai cuori umani e alle arterie da cui viene erogato il sangue”, ha affermato Rob Shepherd, professore associato di ingegneria meccanica e aerospaziale presso il College of Engineering, che ha guidato il team della Cornell. “Abbiamo avuto sangue di robot che abbiamo pubblicato dal nostro gruppo e ora abbiamo cuori di robot. La combinazione dei due ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) Unagommosa e deformabile in grado di fornire ai softun sistema circolatorio, imitando in effetti la biologia degli animali, e’ stata azionata sfruttando forze idrodinamiche e magnetiche. I risultati, pubblicati sui Proceedings of the National Academy of Sciences,giunti da una collaborazione tra la Cornell University e lo U.S. Army Research Laboratory. “Queste pompe morbide distribuite funzionano in modo molto piu’ simile ai cuorie alle arterie da cui viene erogato il sangue”, ha affermato Rob Shepherd, professore associato di ingegneria meccanica e aerospaziale presso il College of Engineering, che ha guidato il team della Cornell. “Abbiamo avuto sangue diche abbiamo pubblicato dal nostro gruppo e ora abbiamo cuori di. La combinazione dei due ...

