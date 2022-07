Schira: Kim si avvicina al Napoli (Di martedì 19 luglio 2022) Kim si avvicina al Napoli, scrive, su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Per lui è pronto un contratto fino al 2027 a 2,5 milioni l’anno. #KimMinJae is getting closer to #Napoli from #Fenerbache. He is the main target of Giuntoli and Spalletti as Koulibaly’s replacement. Ready a contract until 2027 (€2,5M/year). #transfers https://t.co/PrHr0X4XFh — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Kim sial, scrive, su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò. Per lui è pronto un contratto fino al 2027 a 2,5 milioni l’anno. #KimMinJae is getting closer to #from #Fenerbache. He is the main target of Giuntoli and Spalletti as Koulibaly’s replacement. Ready a contract until 2027 (€2,5M/year). #transfers https://t.co/PrHr0X4XFh — Nicolò(@Nico) July 19, 2022 L'articolo ilsta.

Pubblicità

napolista : Schira: #Kim si avvicina al #Napoli Su Twitter. È il principale obiettivo di Giuntoli e Spalletti per sostituire K… - FrancoMater2 : Sento già puzza di #Kim all'#Inter anche se numericamente starebbe a posto in questo momento. Ma proveranno a dirlo… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Schira: “Petagna molto vicino al Monza, bloccato Simeone. Deulofeu in attesa, Kim… - alexsan62753199 : @Franciwinwar @Lelo49457 @Napoli_Report @DiMarzio Però anche nicolo schira come cazzo di chiama ha scritto che kim… - DanieleMassa9 : @ManuGuada369 Schira ha detto che Kim aveva l'interesse di un milanese ma è un interesse vecchio -