Scherma | Mondiali Il Cairo 2022 | nessuna medaglia azzurra nella spada maschile

(Di martedì 19 luglio 2022) Poche soddisfazioni e zero medaglie dallaitaliana aidiin corso di svolgimento a Il. I due che quest’oggi si sono spinti più in avanti sono stati Federico Vismara e Davide Di Veroli: entrambi sono stati eliminati negli ottavi di finale, rispettivamente da Romain Cannone per 15-12 e da Hoi Sun Fong con il punteggio di 15-11. Vismara era partito battendo prima lo spagnolo Bargues (15-5) e successivamente l’estone Priinits (15-8), mentre Di Veroli si era imposto su Romero (15-11) e Lopez Pourtier (15-9). Delusione di giornata sicuramente Andrea Santarelli, l’uomo di punta del team azzurro dall’alto della sua quarta posizione nel ranking mondiale. Lo spadista umbro si è fatto sorprendere all’esordio con un netto 15-6 dal colombiano Rodriguez. Eliminazione al primo ...

Dopo il bronzo nella spada di Rossella Fiamingo, arriva un'altra medaglia ai Mondiali di scherma de Il Cairo, questa volta dal fioretto femminile. Sono ai quarti Francesca Palumbo e Arianna Errigo, che si sfideranno per entrare in semifinale. L'Italia è quindi già certa di un posto sul podio. Stiamo arrivando alle fasi calde della giornata dei Mondiali 2022. In gara come noto erano rimasti alcuni italiani, che stanno competendo nel fioretto. Poche soddisfazioni e zero medaglie dalla spada maschile i Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Il Cairo. Seconda medaglia in arrivo per la spedizione italiana ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Nella gara di fioretto femminile sono infatti giunte ai quarti di finale Francesca Palumbo e Arianna Errigo.