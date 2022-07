Scarinzi risponde al PD | “Parlano di improvvisazione | le scuole il fiore all’occhiello della giunta”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Nella qualità di PresidenteCommissione LL.PP., vorrei disinnescare la disputa sulla edilizia scolastica cittadina montata ad arte dal gruppo PD consiliare, fornendo qualche elemento di verità che rassicuri la cittadinanza circa la programmazione esistente e le soluzioni ai ventilati disagi. Intanto è bene evidenziare che per la messa in sicurezza delle-di competenza comunale- l’amministrazione Mastella ha ottenuto finanziamenti che interesseranno 9 plessi scolastici per circa 25 milioni di euro, un risultato ragguardevole che ammodernerà il patrimonio edilizio scolastico esistente. E tanto già basterebbe a dire che si impara più dall’esempio, che dalle parole. Il disagio brandito per agitare acque e famiglie degli studenti è funzionale solo agli scopi di alcuni consiglieri di minoranza che ancora una volta ...