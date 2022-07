San Severo: diciassettenne accoltellato, morto Indaga la polizia (Di martedì 19 luglio 2022) È morto in ospedale, in serata. Il ragazzo di 17 anni era stato accoltellato. Accaduto a San Severo. Indagine di polizia per risalire al responsabile. Il ferimento è avvenuto in via Lucera, il ragazzo è stato raggiunto da almeno un fendente al costato. Ha camminato, trascinando, per alcune decine di metri prima di stramszzare al suolo. Trasportato al “Maselli Mascia” è morto poco prima di mezzanotte. L'articolo San Severo: diciassettenne accoltellato, morto <small class="subtitle">Indaga la polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 19 luglio 2022) Èin ospedale, in serata. Il ragazzo di 17 anni era stato. Accaduto a San. Indagine diper risalire al responsabile. Il ferimento è avvenuto in via Lucera, il ragazzo è stato raggiunto da almeno un fendente al costato. Ha camminato, trascinando, per alcune decine di metri prima di stramszzare al suolo. Trasportato al “Maselli Mascia” èpoco prima di mezzanotte. L'articolo San la proviene da Noi Notizie..

