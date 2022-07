Pubblicità

JSPendot : RT @Corriere: Salvini e la spinta dei social: «Al voto, al voto». Ma i sondaggi dicono altro - jornalistavitor : RT @Corriere: Salvini e la spinta dei social: «Al voto, al voto». Ma i sondaggi dicono altro - lasperanza54 : @Corriere Leggo: Salvini e la spinta dei social: «Al voto, al voto». Ma i sondaggi dicono altro… - Luxgraph : Salvini e la spinta dei social: «Al voto, al voto». Ma i sondaggi dicono altro #corriere #news #2022 #italy #world… - Corriere : Salvini e la spinta dei social: «Al voto, al voto». Ma i sondaggi dicono altro -

Corriere della Sera

... grazie all'energicadi Sergio Mattarella, diede vita all'esecutivo del già presidente della ... in bilico tra commiato e ripartenza I governatori leghisti pro Draghi:frena il documento ...Ecco un semplice campionario delle risposte alla domanda di. Andrea Barabotti : "Il Parlamento non è più rappresentativo del paese reale". Luciano La Mantia: "Mandali tutti a casa, e vai a ... Salvini e la spinta dei social: «Al voto, al voto». Ma i sondaggi dicono altro Il segretario della Lega su Facebook raccoglie un plebiscito di follower che vogliono le elezioni anticipate. Ma i sondaggi dicono che le vuole solo il 30 per cento degli italiani ...Se Draghi domani dovesse presentarsi al Senato e chiedere un voto di fiducia in Parlamento dopo il discorso, la Lega e FI non si sottrarranno. A patto che non ci sia più Conte in ...