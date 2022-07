Salute, i cittadini si sentono più vulnerabili: serve un nuovo approccio al benessere (Di martedì 19 luglio 2022) Parma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Si è svolto a Palazzo Soragna, sede dell'Unione parmense degli industriali, un incontro con rappresentanti delle istituzioni locali, mondo del commercio e dell'imprenditoria, dello sport e della diplomazia estera, voluto da Sanofi (azienda farmaceutica con 50 anni di storia) e dalla Camera di commercio francese. Obiettivo, un confronto per tracciare un nuovo percorso per il benessere del cittadino, della collettività e del territorio. L'esperienza del Covid 19 ha dimostrato come la Salute sia la priorità e in alcuni casi una preoccupazione. Il 54% della popolazione sente il bisogno di “riorganizzare le proprie priorità” e il 46% manifesta una crescente percezione di vulnerabilità. Questo porta ad un 26% di senso di ansia e stress in più rispetto al passato; ben il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Parma, 19 lug. (Adnkronos) - Si è svolto a Palazzo Soragna, sede dell'Unione parmense degli industriali, un incontro con rappresentanti delle istituzioni locali, mondo del commercio e dell'imprenditoria, dello sport e della diplomazia estera, voluto da Sanofi (azienda farmaceutica con 50 anni di storia) e dalla Camera di commercio francese. Obiettivo, un confronto per tracciare unpercorso per ildel cittadino, della collettività e del territorio. L'esperienza del Covid 19 ha dimostrato come lasia la priorità e in alcuni casi una preoccupazione. Il 54% della popolazione sente il bisogno di “riorganizzare le proprie priorità” e il 46% manifesta una crescente percezione dità. Questo porta ad un 26% di senso di ansia e stress in più rispetto al passato; ben il ...

