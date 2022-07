Salute, Enea nell’alleanza europea per la ricerca sulla radioprotezione (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Enea entra nella nuova alleanza europea per la ricerca sulla radioprotezione. La partnership si chiama “PIANOFORTE” e ha un budget di 46 milioni di euro, di cui il 65% finanziato dal programma Euratom dell’Unione europea e il resto dagli Stati membri. Coordinata dall’Istituto francese per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza nucleare (IRSN), riunisce 58 partner in rappresentanza di 22 Paesi dell’Unione europea, Regno Unito e Norvegia e sei piattaforme di ricerca Ue in materia di radioprotezione. Il suo obiettivo è quello di migliorare la protezione dei cittadini e dell’ambiente dall’esposizione naturale, professionale e medica alle radiazioni ionizzanti.“Per i prossimi cinque anni Enea ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –entra nella nuova alleanzaper la. La partnership si chiama “PIANOFORTE” e ha un budget di 46 milioni di euro, di cui il 65% finanziato dal programma Euratom dell’Unionee il resto dagli Stati membri. Coordinata dall’Istituto francese per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza nucleare (IRSN), riunisce 58 partner in rappresentanza di 22 Paesi dell’Unione, Regno Unito e Norvegia e sei piattaforme diUe in materia di. Il suo obiettivo è quello di migliorare la protezione dei cittadini e dell’ambiente dall’esposizione naturale, professionale e medica alle radiazioni ionizzanti.“Per i prossimi cinque anni...

