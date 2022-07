"Salta il Pnrr?". Tutto falso: ecco cosa accade davvero senza Draghi a palazzo Chigi (Di martedì 19 luglio 2022) senza Draghi Salta Tutto. Perdiamo i soldi del Pnrr, si ferma l'agenda delle riforme indispensabili per centrare gli obiettivi negoziati con la Ue e si blocca la conversione in legge dei decreti. La sinistra e una parte delle categorie produttive è schierata nella difesa a oltranza del premier. "No super Mario, no soldi Ue" è l'equivalenza più usata per difendere la leadership sempre più sbiadita dell'ex banchiere centrale europeo che pare però più orientato a lasciare palazzo Chigi. L'elenco delle cose da fare che richiederebbero la presenza insostituibile di Draghi è lungo e vi compaiono pure i provvedimenti ancora da mettere in cantiere e quelli da rifinire a approvare, come il taglio al cuneo fiscale, le politiche attive e la Cassa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022). Perdiamo i soldi del, si ferma l'agenda delle riforme indispensabili per centrare gli obiettivi negoziati con la Ue e si blocca la conversione in legge dei decreti. La sinistra e una parte delle categorie produttive è schierata nella difesa a oltranza del premier. "No super Mario, no soldi Ue" è l'equivalenza più usata per difendere la leadership sempre più sbiadita dell'ex banchiere centrale europeo che pare però più orientato a lasciare. L'elenco delle cose da fare che richiederebbero la preinsostituibile diè lungo e vi compaiono pure i provvedimenti ancora da mettere in cantiere e quelli da rifinire a approvare, come il taglio al cuneo fiscale, le politiche attive e la Cassa ...

Pubblicità

fanpage : Se il presidente del Consiglio #Draghi dovesse confermare le dimissioni, molti punti in agenda finirebbero su un bi… - Libero_official : Imprenditori e lavoratori temono che con le elezioni anticipate salti il #Pnrr. La #Lega smentisce: ci sarà sempre… - GuidaLor : Se #Draghi non salta più allora ci attende l'epoca d'oro delle riforme: ?? #salariominimo (decente) ?? Il contrasto… - MaurizioDG_tale : @elio_vito Ma non dire cazzate. Se salta il PNRR sono i comuni a perderci, non i partiti. PS: non rappresenti più… - BashOverSky : RT @SoniaLaVera: @il_piccolo Bugiardo, come sempre e come tutti. Se salta, ma non salta il pnrr per noi sarebbe la cosa migliore, visto che… -