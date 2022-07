Salerno ospita i campionati italiani giovanili di vela

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 19 luglio 2022) di Monica?De Santis Dal 28 agosto al 4 settembre,diventa capitale d’Italia della. E’ stata infatti, presentata ieri mattina a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Napoli e dell’assessore Alessandro Ferrara, la “Coppa Prima”, un evento che porterà in città i migliori 1.000 atleti under 18 delle principali classi veliche. Gli atleti saranno suddivisi in cinque classi (Optmist, Open Skiff, ILCA, Tavole Techno 293 e Tavole IQ Foil). Una vera e propria festa dei giovanissimi alle loro prime esperienze agonistiche (9-12 anni) e nei “classi in singolo” che coinvolgeranno velisti e veliste dagli 11 ai 18 anni. “Sarà un evento unico per– ha commentato l’assessore al Turismo e alle attività produttive ...