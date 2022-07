Salernitana | Sepe | «Soltanto a Napoli ho visto quello che vedo qui Obiettivo? Una salvezza più tranquilla»

(Di martedì 19 luglio 2022) Luigi, portiere della, ha parlato in vista della nuova stagione ai microfoni di Sky Sport Luigi, portiere della, ha parlato in vista della nuova stagione ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni:– «che hoqui in 5 mesi l’ho? Continuare a stupire e arrivare allapiù». NICOLA – «E’ sempre carico, ottimo allenatore che sa trasmetterci tanto». RIBERY – «La sua esperienza ci aiuta tantissimo. E’ fantastico sia in campo e sia fuori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gigi Sepe, portiere della Salernitana, ha parlato a Sky: 'Sono arrivato a Salerno a metà gennaio e quello che ho visto in 5 mesi l'ho visto solo a Napoli quando stavamo provando a vincere lo scudetto con Sarri'.

Le probabili formazioni di Salernitana-Rayo Vallecano (3-5-2): Sepe; Motoc, Bogdan, Gagliolo; Mazzocchi, Cavion, Junior Sambia, Capezzi, Jaroszynski; Ribery, Botheim.

Jimenez e Russo hanno lasciato il ritiro della Salernitana. I due giovani calciatori si sono accasati rispettivamente a Vicenza e Taranto e, come ampiamente prevedibile, non faranno parte della rosa.