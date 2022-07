Salernitana | Sepe | 'Quello che ho visto qua l'ho visto solo nel Napoli che ha sfiorato lo scudetto'

Pubblicità

cn1926it : #Salernitana, #Sepe: “La salvezza paragonabile a una cosa vissuta a #Napoli” - Fantacalcio : Salernitana, Sepe verso la Roma: 'Magari Dybala non la gioca' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Sepe: 'Prima gara contro la Roma? Dybala sarà stanco...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Sepe: 'Prima gara contro la Roma? Dybala sarà stanco...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Sepe: 'Prima gara contro la Roma? Dybala sarà stanco...' -

Le probabili formazioni di- Rayo Vallecano(3 - 5 - 2) :; Motoc, Bogdan, Gagliolo; Mazzocchi, Cavion, Junior Sambia, Capezzi, Jaroszynski; Ribery, Botheim. WIECZYSTA ...Le probabili formazioni di- Rayo Vallecano(3 - 5 - 2) :: Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Coulibaly, Radovanovic, Bohinen, Obi; Botheim, Ribery. Allenatore: Nicola ...Luigi Sepe, portiere della Salernitana ex Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “Salvezza Salernitana Sono arrivato a Salerno che era metà gennaio e quello che ...La partita Salernitana - Rayo Vallecano di Martedì 19 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole precampionato ...