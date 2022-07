Ryan Gosling: "Sto aspettando che dalla Marvel arrivi la chiamata per Captain Canada" (Di martedì 19 luglio 2022) L'attore Ryan Gosling ha svelato che sarebbe interessato a recitare nel MCU e ha ironizzato sul ruolo che vorrebbe interpretare. Ryan Gosling è tornato a parlare della possibilità di recitare nel Marvel Cinematic Universe, ironizzando sulla possibilità di essere scelto per uno dei prossimi progetti. La star canadese, prossimamente sugli schermi di Netflix con The Gray Man, ha smentito che sia stato contattato per la parte di Nova. Nel video di MTV che regala la divertente intervista di Josh Horowitz, Ryan Gosling ha dichiarato, rispondendo a una domanda sui ruoli tratti dai fumetti che ha rifiutato nel corso degli anni: "Non so nulla di Nova, se è quello che stai per chiedermi". L'attore canadese poco prima aveva spiegato: "Non importa. … Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022) L'attoreha svelato che sarebbe interessato a recitare nel MCU e ha ironizzato sul ruolo che vorrebbe interpretare.è tornato a parlare della possibilità di recitare nelCinematic Universe, ironizzando sulla possibilità di essere scelto per uno dei prossimi progetti. La star canadese, prossimamente sugli schermi di Netflix con The Gray Man, ha smentito che sia stato contattato per la parte di Nova. Nel video di MTV che regala la divertente intervista di Josh Horowitz,ha dichiarato, rispondendo a una domanda sui ruoli tratti dai fumetti che ha rifiutato nel corso degli anni: "Non so nulla di Nova, se è quello che stai per chiedermi". L'attore canadese poco prima aveva spiegato: "Non importa. …

