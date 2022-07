Russell Crowe davanti al Colosseo: “Era il mio vecchio ufficio”. Il selfie con la famiglia (Di martedì 19 luglio 2022) Vacanze romane per Russell Crowe. In realtà l’attore si trova nella Città Eterna perché si appresta a vestire i panni dell’esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in The Pope’s Exorcist con la regia di Julius Avery. Insieme a lui c’è tutta la famiglia, compresa la fidanzata Britney Theriot. E allora selfie di gruppo davanti al Colosseo, che la star di Hollywood definisce “il mio vecchio ufficio”. Il riferimento, chiaramente, è al film del 2000 Il Gladiatore, che gli ha donato grande popolarità. Sono numerosi gli scatti che Russell Crowe ha condiviso su Twitter, dove può contare ben 2,8 milioni di follower. Tra le meraviglie romane immortalate dall’attore c’è anche la fontana di Trevi, “uno dei miei posti preferiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Vacanze romane per. In realtà l’attore si trova nella Città Eterna perché si appresta a vestire i panni dell’esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in The Pope’s Exorcist con la regia di Julius Avery. Insieme a lui c’è tutta la, compresa la fidanzata Britney Theriot. E alloradi gruppoal, che la star di Hollywood definisce “il mio”. Il riferimento, chiaramente, è al film del 2000 Il Gladiatore, che gli ha donato grande popolarità. Sono numerosi gli scatti cheha condiviso su Twitter, dove può contare ben 2,8 milioni di follower. Tra le meraviglie romane immortalate dall’attore c’è anche la fontana di Trevi, “uno dei miei posti preferiti ...

